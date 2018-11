Petit é treinador do Marítimo até ao fim da temporada com um ano de opção

Petit é o novo treinador do Marítimo. O antigo internacional português, 42 anos, treinou clubes como o Boavista, Moreirense e Tondela. Petit vai assinar até ao final da temporada, com um ano de opção, e vai orientar já o treino desta quarta feira.

O sucessor de Cláudio Braga deve chegar ainda hoje à Madeira e traz consigo um adjunto, Filipe Anunciação. Em declarações à Maritimo TV, Petit mostrou-se feliz por representar o Maritimo.

“Recebi ontem uma chamada do presidente e fiquei bastante feliz pela oportunidade que me deu. Espero ser feliz, pois a minha felicidade será a mesma do Maritimo”, diz o treinador, que promete muito trabalho e dedicação.

“Espero que os adeptos do Maritimo sintam alegria e prazer na sua equipa, que é um grande clube. Vou abraçar um projecto muito aliciante e espero corresponder à expectativa e à confiança do presidente, e conjuntamente com os jogadores espero colocar o Maritimo no lugar que merece”, promete.