Petit aposta em Charles como titular

O guarda-redes iraniano do Marítimo, Amir, começa a partida frente ao Tondela no banco de suplentes. Para o seu lugar salta o brasileiro Charles, que faz assim a sua estreia na I Liga, esta temporada.

Esta é uma das duas alterações que Petit formula no onze titular dos verde-rubros, sendo que a outra é forçada: Marcão assume a titularidade no eixo defensivo, por conta do castigo aplicado a Zainadine - pela acumulação de cinco amarelos -, não tendo o moçambicano viajado com a equipa.

Eis o onze maritimista para o encontro que se inicia às 15h30 deste sábado, no Estádio João Cardoso: Charles, Bebeto, Marcão, Lucas Áfrico e Rúben Ferreira; Fabrício, Gamboa e Vukovic; Correa, Danny e Rodrigo Pinho.