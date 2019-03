Pedro Paixão venceu a super especial do Rali de São Vicente

A dupla Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5) venceu esta noite a super especial de abertura do Rali de São Vicente, primeira prova do Campeonato da Madeira de Ralis 2019, disputada no centro da freguesia de Ponta Delgada.

O jovem piloto cumpriu os 4,10 km do percurso no tempo de 03.02,5 minutos, garantindo com esta vitória o ponto adicional pelo triunfo na primeira classificativa do rali.

No segundo lugar ficou a dupla Alexandre Camacho/Marco Sousa, aos comandos de um Skoda Fabia R5, que realizou mais 1,2 segundos do que o vencedor.

A terceira posição foi conquistada pela dupla João Silva/Sofia Correia, num Citroën DS3 R5, que fez mais 2,2 segundos do que o primeiro classificado.

Seguiram-se Miguel Nunes/João Paulo, em Hyundai R5, (03.07,9), e Gil Freitas (Porsche), com 03:11,9 minutos.