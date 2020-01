Pedro Araújo no Dakar 2020

O madeirense Pedro Araújo está pelo terceiro ano consecutivo a presidir ao Colégio de Comissários Desportivos, no rali Dakar, um cargo nunca antes atribuído a um português.

Em 2020, a 42.ª edição será disputada pela primeira vez na Arábia Saudita, num percurso feito 70% em areia. Pedro Araújo, director do Rali Vinho Madeira, já está no local a acompanhar os preparativos para a prova desde o final de 2019.

A competição começa este domingo em Jeddah, mas as viaturas já estão a acelerar no deserto e já houve baixas no decorrer no shakedown. O piloto checo Martin Kolomy sofreu um aparatoso acidente a bordo do seu Ford Raptor e acabou por ser transportado para um hospital.

Em termos competitivos, a prova todo-o-terreno vai contar com onze portugueses, entre motas (seis), carros (três), SSV (um) e camiões (um). O Dakar termina no dia 17, em Qiddiyah.