Paulo Macedo e Joana Santos vencem no Circuito do Porto Moniz

A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira promoveu esta manhã, 8 de dezembro, mais um Circuito do Porto Moniz. A prova contou com a participação de 195 atletas (55 femininos e 140 masculinos) divididos entre os vários escalões.

Paulo Macedo, da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena, foi o mais rápido na prova destinada aos escalões de Juniores, Seniores e Veteranos (2001 e anteriores) com uma extensão aproximada de 5.700 metros. O segundo lugar ficou entregue a Edwin Nunes, da VIP-RC, e a fechar o top 3 ficou Élvio Silva do Clube de Atletismo do Funchal.

Nos femininos, o pódio ficou entregue a Joana Santos, da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, seguindo-se as atletas do Grupo Desportivo do Estreito, Luísa Freitas e Edna Rodrigues, na segunda e na terceira posição, respetivamente.

Débora Martins, nos femininos, e Bernardo Teixeira, nos masculinos, ambos a representar o Clube Futebol Andorinha, ocuparam os primeiros lugares na prova dos 800 metros. Já na prova de 1.600 metros, os vencedores foram Eduardo Pestana e Gabriela Silva, atletas da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra.

O Circuito do Porto Moniz, prova organizada pela AARAM, decorreu de acordo com os regulamentos da Federação Portuguesa de Atletismo. Mais resultados disponíveis no site da AARAM.