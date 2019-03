Orientação com três etapas no Porto Santo este fim-de-semana

O Clube Aventura da Madeira está a organizar um evento de Orientação Pedestre, denominado de ‘Porto Santo Orienteering Meeting’, que irá decorrer no Porto Santo, nos próximos dias 16 e 17 de Março.

O evento conta com duas etapas de distância Média pontuáveis para a Taça FPO Madeira de Orientação Pedestre e uma etapa Sprint do Circuito Urbano, na cidade de Porto Santo, com a particularidade de ser uma prova nocturna.

A organização conta com 120 atletas inscritos no evento, com registo de 7 atletas da Letónia, que estarão na Madeira a estagiar e deslocam-se a Porto Santo para participar na Etapa de distância Média que decorre no sábado, no Pico Castelo.

A participação no evento ainda é possível, incluso para interessados na iniciação e população local, que pode experimentar a modalidade em percursos adaptados à iniciação, podendo as inscrições ser formalizadas no secretariado até ao início do evento.