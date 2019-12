Orçamento dos Jogos Olímpicos atinge 11,5 mil milhões de euros

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 deverão custar o equivalente a 11,5 mil milhões de euros (ME), anunciaram hoje os organizadores do evento, que decorrerá entre 24 de julho e 09 de agosto.

O orçamento apresentado não contempla os custos com a mudança da maratona para Sapporo, para minimizar o efeito do calor, e que devem rondar os 250 ME.

Do total do orçamento, perto de cinco mil ME de euros deverão ser suportados pelo comité organizador, idêntico valor pelo município de Tóquio, e cerca de 1,5 mil ME pelo governo japonês.

Atualmente, o orçamento para os Jogos Olímpicos Paris2024 é de 6,8 mil ME, dos quais 1,5 serão suportados pelo governo francês.