O madeirense Nuno Pereira, que representa o Sporting CP, acaba de garantir o título de campeão europeus de juniores (sub-20), em Boras, na Suécia.

Nuno Pereira foi o primeiro a cortar a meta com o tempo de 3.55,85 minutos, na frente do holandês Robin Van Riel e do britânico Joshua Lay.

É a primeira que um atleta madeirense garante um título europeu individual no atletismo.