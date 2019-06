Dando seguimento à notícia avançada esta manhã pelo DIÁRIO, o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, esteve reunido toda a manhã com o novo treinador, Nuno Manta Santos, levando-o depois a conhecer todo o complexo do clube onde vai trabalhar, e ainda ao Estádio do Marítimo.

A apresentação oficial está prevista para esta tarde, onde deverão ser anunciados os trâmites do contrato que vai ligar o técnico ao clube madeirense.