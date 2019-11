Nove madeirenses nas selecções nacionais de andebol

Nove jogadoras madeirenses estão convocadas para as selecções nacionais, que têm vários compromissos durante este mês de Novembro. A esta lista junta-se ainda o técnico Artur Rodrigues.

Na equipa A feminina contará precisamente com o treinador adjunto Artur Rodrigues (Benfica) e ainda com as jogadores insulares Ana Carolina Silva (Madeira SAD), Isabel Góis (SV Union Halle), Jéssica Ferreira e Beatriz Sousa que militam na equipa francesa do Clermont Auvergne. O estágio realiza-se entre 18 a 24 em Rio Maior.

Nos escalões mais jovens, referência para Margarida Morais (Bartolomeu Perestrelo) que integra a selecção de sub-18, que irá estagiar em Vila Nova de Gaia entre 18 a 21, para depois participar no Torneio Scandibérico até dia 24, na Noruega.

Finalmente as sub-16 realizam um estágio em São Pedro do Sul, de 18 a 24, com as atletas da Bartolomeu Perestrelo, Francisca Henriques, Júlia Figueira e Sofia Ferreira e com Anastasia Lintitchi (Madeira SAD).