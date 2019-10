“Nos últimos cinco anos comecei a pensar no processo de me ver fora do futebol”, diz Ronaldo

Numa entrevista concedida ao SportBible, Cristiano Ronaldo abordou o tema do fim da sua carreira, tendo admitido que já começou a pensar nisso, mas não entrou em pormenores, lembrando apenas que tem contrato com a Juventus até 2022.

“Continuo a amar o futebol. Gosto de entreter os meus seguidores e as pessoas que amam o Cristiano. Não importa a idade, é uma questão de mentalidade. Mas nos últimos cinco anos comecei a pensar no processo de me ver fora do futebol”, afirmou, acrescentando: “Quem sabe o que acontecerá no próximo ano ou no seguinte?”.