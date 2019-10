Navalista Diogo Oliveira convocado pela Selecção Nacional

O nadador Juvenil B do Clube Naval do Funchal, Diogo Oliveira, foi convocado para o VI Meeting Internacional do Algarve.

No evento que decorrerá na cidade de Albufeira, entre os dias 9 e 10 de Novembro, o atleta irá representar a selecção nacional Pré-Júnior.

Esta convocatória deve-se à classificação obtida durante os Campeonatos Nacionais de Infantis, no passado mês de Julho, onde o nadador obteve o 10º lugar numa pontuação de provas combinadas, ficando entre os melhores de Portugal.

Numa nota dirigida à imprensa, o Clube Naval do Funchal “parabeniza o atleta, pela conquista consumada”.