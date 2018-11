Nadadora Clara Araújo conquista título de campeã regional em Juvenis

A nadadora do CNF Clara Araújo sagrou-se campeã regional na categoria Juvenil B. O título foi conquistado no Campeonato Regional de Fundo realizado no passado fim de semana no Funchal. Em destaque nesta prova, esteve também Afonso Camacho, vice-campeão regional que confirmou os mínimos nas duas provas realizadas. Diogo Henrique Fernandes, apresentou igualmente bom desempenho com a marca de 18´36,92 e garantiu o passaporte para o Zonal de Juvenis, prova de âmbito nacional.

A equipa de Juvenis do CNF veio a registar nesta prova um total de 13 presenças no pódio, por intermédio de Maria Clara Araújo, Sofia Nascimento, Leonor Aveiro, Teresa Jardim, Madalena Gomes, Laura Camacho, Afonso Caires Camacho, Rafael Barry, Diogo Fernandes, Martim Fernandes, Leonardo Ferreira, Gonçalo Gomes e Tiago Baptista.