Nacional vence Académica e consolida liderança na II Liga

Um golo solitário de João Vigário, aos 67 minutos, garantiu a vitória do Nacional frente à Académica, num jogo disputado esta tarde, no Estádio da Madeira. Com este resultado, a equipa madeirense soma 46 pontos, mais dois que o Farense, que está no segundo lugar.

Num jogo marcado pelo forte vento que assolava a zona do Estádio da Madeira, foi a equipa visitante que começou melhor e, nos primeiros minutos, aproveitando o facto de jogar a favor do vento, criou muito perigo junto à baliza de Daniel Guimarães. O Nacional respondeu numa jogada individual de Rúben Micael, aos 15 minutos, com a bola a passar frente à baliza de Mika, mas sem ninguém lograr o desvio fatal. Aos 19 minutos, João Camacho ultrapassou Mika, mas ficou sem ângulo e o lance perdeu-se. Quatro minutos volvidos, a Académica esteve perto do golo, num livre de Filipe Chaby, que fez a bola sair junto à barra.

A segunda metade começou com um ritmo mais lento e apenas aos 60 minutos houve um lance de maior realce, com João Camacho a obrigar Mika a uma defesa apertada. Até que, aos 67 minutos, João Vigário, na cobrança de um livre e com o vento a ajudar, inaugurou o marcador, marcando pelo segundo jogo consecutivo. Aos 72 minutos, após um livre de João Camacho, Brayan Riascos esteve muito perto de ampliar a vantagem. A partir daí, a Académica reagiu e assumiu o jogo, beneficiando com as entradas de Donald Djoussé e João Mendes, mas o resultado não sofreu alterações.