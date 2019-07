Nacional parte para estágio sem o avançado uzbeque Sardor Rashidov

O avançado uzbeque Sardor Rashidov ficou hoje fora dos convocados do Nacional para o estágio de preparação do conjunto da II Liga portuguesa de futebol, que se vai realizar em Rio Maior.

Rashidov é o grande ausente da lista do treinador Luís Freire, na qual está o lateral sul-coreano Lee Seungjun, que na temporada passada alinhou na formação júnior, e do central madeirense Rodrigo Alírio, que na época passada alinhou pelos sub-23 do Marítimo, mas que fez a sua formação no Nacional, com uma passagem pelo Benfica na época de 2012/2013.

Depois de uma primeira fase de trabalhos de preparação para a próxima temporada, no qual o Nacional utilizou o seu complexo desportivo, no Funchal, a equipa madeirense parte na sexta-feira para um estágio que decorrerá no Centro de Estágios de Rio Maior, até ao dia 20 de julho.

Nessa fase, o clube insular tem agendados vários jogos de preparação: Amora (13 de julho), 1.º de Dezembro (13 de julho), Casa Pia (14 de julho), Belenenses (20 de julho) e Cova da Piedade (20 de julho).