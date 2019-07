Nacional apresentou-se aos sócios com a ambição de regressar à I Liga

O Nacional, equipa da II Liga portuguesa de futebol, apresentou-se hoje aos sócios, com o grande objetivo de regressar à I Liga.

Esse desejo ficou bem vincado, nas declarações, quer do presidente Rui Alves, quer do treinador Luís Freire ou do capitão Rúben Micael.

O presidente do Nacional assegurou às centenas de sócios presentes que a equipa parte para esta época “com o objetivo de atingir a I Liga”, esperando “compromisso e ambição” ao grupo de trabalho para atingir tal desiderato.

Rui Alves aproveitou o ensejo para visar o seu eterno rival, o Marítimo, afirmando que “existe a estratégia da terra queimada”, apontando para “um clube único” na I Liga.

Na sua análise, “não houve no setor do desporto corporativismo”, face ao desinvestimento feito pelo Governo Regional da Madeira no futebol profissional.

O técnico Luís Freire lançou um repto aos adeptos, para que “com a energia de todos”, possa ser possível “alcançar os objetivos”, que são claramente “subir de divisão”, prometendo “trabalho e dedicação” para o poder alcançar.

Luís Freire realçou ainda a presença no grupo de trabalho de sete jogadores oriundos da formação, os já consagrados Diogo Coelho, Nuno Campos, Jota e João Camacho e os promovidos Seungjun Lee, João Fernandes e Mabrouk Rouai,

O regressado Rúben Micael afinou pelo mesmo diapasão, afirmando que o pensamento de todos “é colocar o clube onde merece, que é na I Liga”, depois de uma época menos positiva, que redundou na descida de divisão.

A estreia oficial do Nacional está marcada para o próximo dia 03 de agosto, na receção ao Desportivo de Chaves em jogo a contar para a segunda fase da Taça da Liga.

Na apresentação aos sócios, não marcou presença Leonel Mosevich, que se encontra ao serviço dos sub-23 da Argentina nos jogos Pan-Americanos. Por seu turno, Arabidze também não foi apresentado, embora estando no estádio, por estar de saída.

- Plantel provisória para a temporada 2019/2020:

- Guarda-redes: Ohoulo Framelin, Daniel Guimarães e Gauther (ex-União da Madeira).

- Defesas: Nuno Campos, Seungjun Lee (ex-júnior), Kalindi, Felipe Lopes, Diogo Coelho, Júlio César, Rui Correia (ex-Paços de Ferreira), Leonel Mosevich (ex-St. Gallen/Sui) e Anthony Sosa (ex-Progresso/Uru).

- Médios: Alhassan, Vítor Gonçalves, Kaká, Jota, Nuno Borges (ex-Farense), Mabrouk Rouai (ex-júnior) e Rúben Micael (ex-Vitória de Setúbal).

- Avançados: João Fernandes (ex-júnior), Brayan Riascos, Witi, Bryan Róchez, Kenji Gorré (ex-Estoril-Praia), João Camacho, Marco Borgnino (ex-Atlético Rafaela/Arg) e Perotti (ex-Chapecoense/Bra).

Treinador: Luís Freire (ex-Estoril).