Mitchell van der Gaag é o novo treinador do Ajax B

Mitchell van der Gaag foi anunciado hoje como novo treinador do Ajax B. O ex-jogador e treinador do Marítimo abraça assim mais um desafio na sua carreira enquanto timoneiro, percurso que se iniciou precisamente ao leme de uma outra formação B, a dos verde-rubros.

Tempos mais tarde, numa aposta surpreendente de Carlos Pereira, o holandês assumiu o comando técnico da equipa principal quando Carlos Carvalhal abandonou o comando técnico dos insulares ao fim de sete jogos na temporada 2009/2010, uma época que viria a ser coroada com a qualificação para as competições europeias, no último jogo da temporada, em Guimarães [vitória por 2-1].

Já na temporada 2010/2011, o ex-defesa viria a ‘sucumbir’ após dez jogos no leme maritimista, entregando o seu lugar a Pedro Martins. Seguiram-se experiências no Belenenses, onde foi campeão da II Liga e devolveu os ‘azuis’ ao convívio entre os grandes do futebol português, e Chipre (Ermis Aradippou), antes de voltar à sua terra natal para orientar equipas como FC Eindhoven, Excelsior, e por último o NAC Breda, sendo que esta última experiência não correu nada bem: à 26.ª jornada foi despedido e a formação dos Países Baixos acabou por descer de divisão fruto do último lugar que ocupou durante grande parte do campeonato (18.º lugar e 23 pontos conquistados).

Agora é tempo de Mitchell van der Gaag assumir um dos desafios mais aliciantes da sua carreira como treinador ao orientar a equipa secundária do Ajax, turma que constitui um grande pilar da última fase de formação dos jogadores que saltam habitualmente para o conjunto principal holandês.