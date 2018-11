‘Milagre’ de 2016 é o destaque no currículo de Petit

9 de Dezembro de 2015. Petit é anunciado como novo treinador do Tondela, que ocupa o último ligar da I Liga. A estreia é diante do Sp. Braga e não corre bem (derrota por 1-0). Mas a luta apenas está no início. A fase que se segue não é animadora, mas Petit não atira a toalha ao chão. Essa é, de resto, uma das grandes características do novo treinador do Marítimo.

A 21 de Fevereiro de 2016, o Tondela perde em casa, por 4-3, precisamente diante dos verde-rubros. A equipa então orientada por Petit fica 11 pontos abaixo da linha d’água e nem o mais optimista dos adeptos tondelenses acreditava no milagre. Mas Petit, uma vez mais, manteve-se fiel ao seu princípio: desistir, nunca!

Na ronda seguinte vence em Moreira de Cónegos e ganha fôlego para um ‘sprint’ final, mesmo partindo com uma distância considerável em relação aos seus adversários directos. A recta final do campeonato ainda hoje é recordada como um verdadeiro ‘milagre’. O ‘milagre’ de Petit. O Tondela venceu cinco dos últimos sete jogos, um dos quais no Estádio do Dragão, por 1-0. A manutenção foi alcançada na derradeira jornada, com o triunfo por 2-0, diante da Académica, empurrando então o União para a II Liga.

Esse feito de 2016 é ainda o destaque no currículo de Petit. Aos 42 anos – que completou a 25 de Setembro – o treinador português está perante o primeiro grande desafio na carreira. Desta vez aponta a voos mais altos e não apenas a manutenção entre os ‘grandes’. O primeiro objectivo passa por recuperar uma equipa que demonstra clara falta de confiança. Depois terá de colocar o Marítimo nos lugares condizentes com a sua história, ou seja, perto do top-5.

Além do Tondela, Petit orientou Boavista, Paços de Ferreira e Moreirense, clube no qual também alcançou a permanência em 2016/2017. Hoje foi anunciado como novo treinador do Marítimo, assinando contrato válido até final da época, com outra de opção.