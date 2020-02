O argentino Lionel Messi volta a ser o futebolista mais bem pago do mundo, à frente ao internacional português Cristiano Ronaldo, de acordo com a classificação salarial publicada hoje pelo jornal francês ‘L’Équipe’.

Segundo aquele diário francês, o avançado dos espanhóis do FC Barcelona aufere um salário bruto de 8,3 milhões de euros por mês, face ao 4,5 ME que o jogador português recebe nos italianos da Juventus, clube que representa há duas temporadas.

Messi e Ronaldo superam o brasileiro Neymar, dos franceses do Paris Saint-German, o mais bem pago em solo gaulês com um salário a rondar os 3 ME, à frente do colega de equipa Kylian Mbappé, que não chega a auferir dois ME ao final do mês.

O francês Antoine Griezmann e o uruguaio Luis Suarez, ambos com pouco menos de 3 ME mensais, são os mais bem pagos do clube ‘blaugrana’ a seguir a Messi, enquanto nos também espanhóis do Real Madrid os avançados Gareth Bale e Eden Hazard ganham 2,5 ME.

No que diz respeito a treinadores, o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, encabeça o topo da lista dos mais bem pagos, com 3,6 ME brutos por mês, à frente do espanhol Pep Guardiola, do Manchester City (1,94 ME), com o português José Mourinho, que chegou a meio da temporada ao Tottenham, e o alemão Jürgen Klopp, do campeão europeu Liverpool, a fecharem o pódio, ambos com 1,46 ME.