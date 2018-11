Medalhas de Mérito e Valor Desportivo para o Karaté do Naval

O campeão nacional de iniciados em Kumité Masculino na categoria de -54kg é navalista. João Castro foi homenageado no Jantar de Natal da Associação de Karaté da Madeira (AKRAM) com a Medalha de Valor Desportivo pelo título alcançado na época 2016/2017. Já o treinador Bruno Menezes foi condecorado com a Medalha de Mérito pelo trabalho realizado na formação do atleta.

A cerimónia, que é uma já tradição entre todos os filiados e associados, atletas, treinadores, dirigentes e demais aficionados da modalidade, contou com a presença do Vice-Comodoro do CNF, Marcelo Melim.