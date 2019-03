Marítimo vence Nacional ao intervalo

Intervalo no Estádio do Marítimo com vantagem para os da casa num jogo com quatro golos em 45 minutos. O placard assinala 3-1 a favor dos verde-rubros, que começaram bem cedo a abanar as redes do Nacional.

Edgar Costa, na cobrança de um livre directo, à passagem do minuto 5, deu vantagem ao emblema do Almirante Reis, mas Camacho, aos 11 minutos, empatou a partida através de grande penalidade. Também de grande penalidade, Joel Tagueu devolvia a vantagem ao Marítimo aos 15 minutos, que viria a ser ampliada por Getterson, aos 35 minutos.