Marítimo vence Moreirense e alcança primeira vitória em casa

O Marítimo venceu esta tarde o Moreirense, por 2-1, fruto de um ‘bis’ do avançado brasileiro Rodrigo Pinho, que volta a oferecer uma vitória a Nuno Manta Santos nesta edição da I Liga, depois do valioso tento apontado em Paços de Ferreira.

Depois de uma boa primeira parte, os verde-rubros até começaram a perder já bem perto do final do encontro, por culpa do ex-nacionalista Nenê, que deu vantagem aos cónegos à passagem dos 78 minutos. Mas, Rodrigo Pinho saltou do banco e aos 84 e aos 87 minutos consumou a reviravolta que resulta na primeira vitória do Marítimo, em casa, esta temporada.

Com este triunfo, os madeirenses sobem cinco posições na tabela classificativa, ascendendo ao 10.º lugar do campeonato português de futebol com 8 pontos averbados.