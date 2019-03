Marítimo sem surpresas frente ao Vitória de Guimarães

Petit não orquestrou nenhuma mudança no ‘onze’ inicial do Marítimo para a partida desta noite, frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques.

Desde a reformulação profunda que promoveu as surpreendentes seis alterações, contra o Belenenses SAD, a 17 de Fevereiro, o timoneiro nunca mais mudou o escalonamento verde-rubro.

A vitória frente aos de Belém e o empate ‘arrancado’ na última jornada, em casa, diante o Sporting, motivam a aposta pela terceira vez consecutiva nos mesmos onze jogadores titulares: Charles, Nanu, Zainadine, Grolli e Rúben Ferreira; René Santos, Vukovic e Pelágio; Barrera, Getterson e Edgar Costa. Já no banco de suplentes estão Amir, Lucas Áfrico, Correa, Rodrigo Pinho, Gamboa, Fabrício e Joel.

A equipa insular ocupa o 15.º lugar da I Liga, com 24 pontos, colocando-se em termos classificativos à tona da ‘linha de água’. Já os vimaranenses estão em 6.º lugar, com 36 pontos, estando na luta pela Liga Europa. A partida tem início marcado para as 20h15.