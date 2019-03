Marítimo sagra-se campeão da Madeira de iniciados

O Marítimo sagrou-se, na manhã de hoje, campeão da Divisão de Honra Regional de iniciados ao vencer a AD de Machico, por uns claros 9-0.

Em partida referente à 13ª Jornada e penúltima da 2.ª Fase de apuramento do campeão da época 2018/20’19, os verde-rubros cumpriram a festa do título com uma goleada inteiramente justa.

O resultado começou a ser construído logo cedo e com os maritimistas a irem para o intervalo a vencer já por 5-0, com os golos a serem apontados por pelos irmãos Gomes, com Bernardo (15 minutos) e Francisco (17, 22 e 23) e ainda por

Tiago Roque (30) também inscreveu o seu nome na lista de marcadores do encontro e fixou o resultado que se verificava ao intervalo.

Já no segundo tempo os da casa ampliaram o marcador, desta feita com o quarto golo na partida de Fancisco Gomes (51’) ao qual se junto ainda os de João Filipe (56) e Kevin Sousa (63 e 70).

O apito final do árbitro Tiago Saturnino deu início aos festejos, com a equipa em harmonia com as várias dezenas de adeptos que marcaram presença no Complexo Desportivo do Marítimo.

Este foi o 18.º título regional de iniciados conquistado pelo Marítimo, em 36 edições da prova, o que representa uma incrível taxa de sucesso de 50% para a equipa verde-rubra.