Marítimo perde em Tondela e está em lugar de descida

O Marítimo perdeu esta tarde, no reduto do Tondela, por 2-1, sendo relegado para o 16.º e antepenúltimo lugar da classificação geral da I Liga, com os mesmos 11 pontos do Desportivo das Aves, que ainda vai jogar nesta 14.ª jornada. Os insulares findam assim esta ronda do campeonato em lugar de descida.

Num encontro em que até começou a vencer, fruto de um tento apontado por Rodrigo Pinho, aos 27 minutos, o Tondela empatou logo de seguida por intermédio de Tomané, corria o minuto 30.

Já no segundo tempo, e reduzidos a dez elementos devido a expulsão de Vukovic, aos 79 minutos, os verde-rubros viram Arango operar a reviravolta no marcador com um cabeceamento feliz, à beira do final do tempo regulamentar (88’).

Com esta derrota, a equipa liderada por Petit eleva para 10 os jogos consecutivos sem vencer, na I Liga.