Marítimo passa o Natal fora dos lugares de despromoção graças ao Belenenses

Após a derrota por 2-1, em Tondela, os verde-rubros foram relegados para o 16.º e antepenúltimo lugar da I Liga, por troca com o conjunto liderado por Pepa. O Marítimo ficava assim, após a partida, à mercê do resultado do Desportivo das Aves para ficar a saber se iria passar, ou não, o Natal em zona de descida. E a verdade é que, em igualdade pontual com o clube de Vila das Aves (11 pontos), os insulares beneficiaram da veia goleadora do Belenenses para se manter acima da linha de água.

O emblema da Cruz de Cristo venceu há pouco os avenses, por 5-2, fazendo com que a equipa do Norte do país fique com um saldo negativo de 11 golos (17 marcados e 28 sofridos), enquanto o Marítimo regista uma diferença de 10 tentos negativos (8 marcados e 18 sofridos).

Isto quer dizer que o Marítimo segue para o ano novo em 15.º lugar, por troca com o Desportivo das Aves, 16.º colocado, isto porque na classificação geral e actual o que conta é a diferença de golos em equipas com igualdade pontual, sendo que na classificação final pesa o confronto directo entre os emblemas. Nesse caso em particular, recorde-se que o Marítimo já venceu a equipa de José Mota, esta temporada, por 0-1, naquela que foi precisamente a última vitória averbada na I Liga pelos maritimistas, seguindo-se uma ‘longa travessia’ de 14 encontros sem vencer até agora, entre todas as competições.