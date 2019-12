Marítimo empata frente ao Santa Clara (2-2) e já não vence há 9 jogos

O Marítimo empatou esta tarde, frente ao Santa Clara, por 2-2, em jogo alusivo à 13.ª jornada da I Liga. Apesar do empate, os insulares já não vencem há nove jogos, jejum de triunfos que perdura há mais de dois meses. É também o primeiro ponto conquistado pelo novo timoneiro dos verde-rubros, José Gomes, depois da derrota na estreia, em pleno Estádio da Luz (4-0).

Depois do Marítimo ter estado a vencer até à beira do intervalo, graças a um tento de Daizen Maeda (5’) o Santa Clara empatou antes da recolha dos balneários, por intermédio de João Afonso (41’). No segundo tempo os papéis inverteram-se. Os açorianos adiantaram-se por Ukra (61’), mas Rúben Ferreira, à beira do fim (90+7), salvou um ponto ao Marítimo.

Com este empate, o Marítimo mantém-se no 15.º posto, com 12 pontos averbados, enquanto o Santa Clara ascende ao 12.º lugar com 14 pontos amealhados.