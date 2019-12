Marítimo despede-se de 2019 com empate diante do Penafiel

Já sem qualquer hipóteses de poder lutar pela final four da Taça da Liga, o Marítimo recebe esta tarde o Penafiel, em jogo da terceira e última jornada do grupo A e veio a empatar a zero bolas, fechando a classificação no terceiro posto, enquanto o adversário terminou no quarto posto. Quanto à luta pelo acesso à fase final será feita esta entre Sporting de Braga e Paços de Ferreira.