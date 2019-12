Marítimo consegue vitória folgada antes das férias

O Marítimo venceu hoje a Associação Desportiva de Machico por 4-1, num encontro particular antes da equipa da I Liga portuguesa de futebol rumar a um curto período de férias.

De acordo com a nota publicada no sítio oficial do clube ‘verde rubro’, o treinador José Gomes apostou em jogadores que não alinharam de início na partida de sábado para a Taça da Liga com o Penafiel, que terminou empatada (0-0).

No jogo, que decorreu em Santo António, Ibrahim Obayomi ainda deu vantagem à equipa de Machico, mas o Marítimo acabou por dar a volta ao marcador, graças a Getterson, um ‘bis’ de Rodrigo Pinho e com Marcelinho a fechar a contagem em 4-1, após ter feito assistências nos dois primeiros golos maritimistas.

Nota para o júnior Rodrigo Andrade e para Fábio Faria, da equipa de sub-23, que fizeram parte do ?onze’ inicial do Marítimo, juntamente com Amir, Douglas Grolli, Dejan Kerkez, Rúben Ferreira, Pedro Pelágio, Marcelinho, Nanu, Getterson e Rodrigo Pinho.

A completar a nota, o clube informou que o plantel partiu para um curto período de férias após a sessão de trabalho e que o regresso está marcado para quinta-feira.

O próximo jogo do Marítimo acontece a 05 de janeiro de 2020, num domingo, com a visita a Vila do Conde, para medir forças com o Rio Ave, pelas 15:00, em jogo da 15.ª jornada da I Liga.