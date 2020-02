Marítimo com vitória categórica diante do Paços de Ferreira

O Marítimo regressou esta tarde às vitórias na I Liga, depois de ter estado cinco jogos sem vencer na prova. Em jogo a contar para a 21.ª jornada do campeonato os verde-rubros receberam a visita do Paços de Ferreira e venceram por 3-0, numa partida onde mostraram ser superiores ao adversário.

A equipa de José gomes foi para o intervalo a vencer por 1-0, com golo de Zainadine à passagem do minuto 21, enquanto na segunda parte a figura viria a ser Nanu que veio a bisar na partida (54 e 87) apontado assim os seus primeiros golos na I Liga.

Com este triunfo o Marítimo soma agora 24 pontos e ascende ao 12.º lugar da classificação, enquanto o Paços de Ferreira continua no antepenúltimo lugar com 16 pontos.