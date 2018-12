Marítimo-Benfica em futebol feminino foi adiado

O esperado encontro de entre o Marítimo e o Benfica, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal de futebol feminino, que se deveria disputar amanhã, pelas 11 horas, no Complexo do Andorinha, em Santo António, foi adiado, porque a equipa encarnada não conseguiu viajar para a Madeira.

Com efeito, o voo TP 1687, proveniente de Lisboa, foi cancelado pela TAP e impediu que a equipa do Benfica viajasse para a Região, forçando o adiamento do jogo, que será remarcado pela Federação Portuguesa de Futebol.

Recorde-se que este jogo era aguardado com natural expectativa, tendo em conta os resultados que o Benfica vem alcançando: 10 vitórias em 10 jogos, 178 marcados e... zero sofridos.