Marítimo anuncia saída de central brasileiro Douglas Grolli para o Japão

O Marítimo revelou hoje que o defesa central brasileiro Douglas Grolli vai para o futebol japonês, num comunicado na página oficial do clube madeirense da I Liga portuguesa.

Em comunicado, o emblema ‘verde rubro’ informou que chegou a acordo com o jogador, de 30 anos, que se muda para o país nipónico, sem revelar o clube, e deixou uma mensagem de agradecimento pelo “compromisso, esforço e dedicação” do atleta, além de desejar as “maiores felicidades pessoais e profissionais”.

Douglas Grolli chegou ao Marítimo em janeiro de 2019, proveniente do Bahia, e afirmou-se como uma peça essencial no ‘onze’ madeirense, com 13 jogos realizados, mas, nesta época, fez apenas nove partidas, a última das quais em 30 de novembro de 2019, na goleada sofrida diante do Benfica, na Luz, por 4-0.