Marítimo anuncia entrada gratuita para as mulheres na recepção ao Moreirense

O Marítimo anunciou hoje que as mulheres adeptas e sócias do clube terão entrada gratuita no jogo de sábado com o Moreirense, da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O clube madeirense informou que, para receber o ingresso gratuito para assistir ao jogo -- a disputar a seguir ao Dia Internacional da Mulher, que se celebra na sexta-feira -, será necessário apresentar um adereço do Marítimo.

O Marítimo, 15.º classificado do campeonato, com 24 pontos, recebe no sábado o Moreirense, quinto, com 42, em jogo com início marcado para as 15:30, no Funchal.