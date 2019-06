Mariana Azevedo assina pelo Madeira SAD

O Madeira Andebol SAD assegurou o concurso da internacional Mariana Azevedo, andebolista de 20 anos, que alinhava no Alavarium. Internacional em todas as seleções nacionais, Mariana joga normalmente na posição de central, onde tem dado nas vistas pela sua qualidade. Formada no andebol da Maia, trata-se de um excelente reforço para a equipa comandada pela técnica Sandra Fernandes. O projecto madeirense continua assim a construir um plantel de modo a poder atacar as principais competições na época que está à porta.

Mónica Soares ainda pode ser hipótese

Com algumas boas hipóteses de poder continuar a jogar no estrangeiro e depois de ter recusado num primeiro momento, uma proposta de renovação pelo Madeira SAD, dada a vontade expressa em querer viver um experiência no estrangeiro, Mónica Soares a melhor marcadora do Madeira SAD na temporada passada afinal ainda nada tem de definido, sendo a hipótese Porrino de Espanha apenas isso, segundo apuramos. A possibilidade de se manter na Região volta a estar em cima da mesa, numa semana onde a equipa da SAD está no mercado para conseguir o concurso de uma pivot e uma andebolista lateral direita e assim fechar o plantel para 2019/2020.

Renata e Márcia mais um ano

Em termos de renovações saliente-se entretanto a continuidade das experientes Renata Tavares, capitã de equipa e Márcia Abreu, por mais uma temporada. Renata Tavares cumprirá assim a sua 18.ª época com a camisola da Região, enquanto Márcia vai para a 9.ª época. Dois importantes activos sobretudo pela sua experiência e pelo legado que podem transmitir no balneário.