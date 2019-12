Marco Pereira do ‘Ludens’ vence prova de Laser-Run em Leiria

Realizou-se no passado dia 30 de Novembro, em Leiria, a última prova do ‘2019 UIPM Global Laser-Run City Tour’, organizado pela Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno.

Esta prova (a última do Circuito, de um total de 10) contou com a presença de cerca de uma centena de atletas, entre os quais o madeirense Marco Pereira pelo Ludens Clube de Machico, que conquistou o lugar mais alto do pódio.

Ao terminar a época das modalidades do Pentatlo Moderno o balanço é “muito positivo”, tendo o atleta do Ludens Clube de Machico conquistado vários prémios a nível nacional, como o titulo de Campeão Nacional de Laser-Run Individual em Masters B e o Circuito Nacional ‘2019 UIPM Global Laser-Run City Tour’ Individual em Masters B, tento ficado em 2.º lugar na primeira prova e vencido em todas as outras em que participou (8 num total de 10 provas).

Já a nível internacional, o atleta do Ludens conquistou a medalha de bronze Individual em Masters B no Campeonato do Mundo de Laser-Run realizado na Hungria; a medalha de bronze Equipas em Masters B no Campeonato da Europa de Triathle realizado na Madeira; a medalha de ouro na 5ª prova do circuito ‘2019 UIPM Global Laser-Run City Tour’, que teve a participação de atletas de outros países, realizada na Madeira por ocasião do Campeonato da Europa de Biathle e Triathle.