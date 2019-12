Mais de 150 atletas competem domingo na Avalanche Raposeira

Decorre já no próximo domingo, dia 15 de dezembro, a XII Edição da Avalanche Raposeira, para a qual estão já confirmados 152 atletas, alguns dos quais oriundos de Portugal Continental, Reino Unido e Alemanha.

Os dados foram avançados esta tarde pela organização, numa conferência de imprensa para a apresentação da prova que decorre num traçado de 5,72 quilómetros. “Já efetuamos os trabalhos de manutenção em todo o percurso, tornando-o assim mais seguro e mais divertido”, transmitiu Ricardo Andrade, adiantando que no total das 11 edições já participaram cerca de 1800 atletas, muitos dos quais estrangeiros.

“A Avalanche Raposeira é já um evento histórico no BTT regional e é uma forte alavanca na promoção da Madeira e principalmente do Município da Calheta”, reconheceu, prometendo oferecer a todos os visitantes “um dia fantástico”. Os treinos livres começam às 9h00 e as provas decorrem na parte da tarde. No local, não faltarão os tradicionais comes e bebes.

Convite também lançado pelo presidente da Câmara da Calheta, que promete continuar a apoiar esta iniciativa. “Trabalhamos na nossa política desportiva para que este tipo de eventos se repita anualmente, pois sabemos da importância que tem na promoção do concelho e na dinamização da economia local”, frisou Carlos Teles, na conferência de imprensa que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal. “Se hoje a Calheta é um concelho em desenvolvimento, também se deve muito ao desporto, em particular a esta modalidade”, prosseguiu, enaltecendo o grande apoio dos patrocinadores, que reconhecem a importância desta prova.

Também o presidente da Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha, Gabriel Neto, demonstrou-se orgulhoso pelo facto de a freguesia voltar a acolher uma prova com esta dimensão, com grande potencial para atrair visitantes e captar investimento.

Já Rui Almeida, presidente da Associação de Ciclismo da Madeira em funções há cerca de um ano, confessou-se “deveras surpreendido” com a “qualidade” e a “dimensão” da prova.

Emanuel Pombo ensina ‘truques’ na véspera

Na conferência de imprensa esteve também Emanuel Pombo, que “após um ano muito intenso a competir pelo mundo fora”, volta a casa para participar na XII Avalanche Raposeira. Pombo irá participar pela 12ª vez nesta prova, depois de ter vencido todas as edições anteriores.

“A pressão está alta, mas como para mim o sucesso só importa se for partilhado, este ano decidi fazer uma coisa diferente”, anunciando que no próximo sábado, dia 14 de dezembro, pelas 15h00, estará no início da pista para deixar algumas dicas a outros atletas. “Vou explicar um pouco como é a minha abordagem em prova e quais os sítios onde os atletas podem atacar, vou mostrar truques e dar dicas, para ver se este ano alguém me consegue bater”. “Acho que isso seria uma boa novidade, mas como sempre vou dar o meu melhor e se alguém tiver de me bater vai ter realmente de se esforçar”, finalizou.