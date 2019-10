Madeirenses Tomás Abreu e Guilherme Tavares chamados à selecção sub-18 de andebol

Os atletas madeirenses Tomás Abreu, que representa o FC Porto, e Guilherme Tavares, que faz parte dos quadros do Benfica, foram convocados pela Federação de Andebol de Portugal para integrar um estágio de preparação da selecção nacional de sub-18.

Este estágio, que se desenrola em Vila Nova de Gaia, tem por objectivo preparar a participação nos torneios Pierre Tiby (França) e Scandibérico (Suécia).

Tomás Abreu faz parte do lote de eleitos para participar no torneio que decorre em França, onde Portugal terá por adversários a Hungria, a República Checa e a França. Já Guilherme Tavares integra a selecção que disputa, com a Espanha, a Noruega e a Suécia, o torneio Scandibérico.