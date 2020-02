Madeirenses brilham em França

As internacionais madeirenses Jéssica Ferreira e Beatriz Sousa, a par da também internacional Cristiana Morgado, que na época passada alinhou com as cores do Madeira SAD, estão em particular destaque em França onde a equipa onde actuam, o Clermont Auvergne, garantiu a última vaga para estar na próxima fase do campeonato francês da II Divisão, “play-off” onde vão lutar pela subida para a I Divisão.

Nesta fase final apenas uma equipa ascenderá à I Divisão. A equipa das portuguesas obteve o passaporte para a fase seguinte depois da vitória sobre o HB La Rochelle Perigny por 45-34.