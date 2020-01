Madeirenses apitam jogo de abertura no europeu 2020

Os árbitros internacionais madeirenses Duarte Santos e Ricardo Fonseca foram nomeados pela Federação Europeia de Andebol para dirigirem o encontro de abertura da fase final do Campeonato da Europa 2020. A única dupla portuguesa na competição vai dirigir o encontro entre a selecções da Bielorussia e Sérvia (grupo A) que tem lugar em Graz na Áustria. A fase final do europeu que conta com a presença de Portugal disputa-se na Noruega, Dinamarca e Áustria. Esta partida disputa-se na próxima quinta-feira.