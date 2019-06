Madeirense Tiago Li é campeão nacional sub-21 em ténis de mesa

Os atletas da Madeira conquistaram três títulos nacionais no Campeonato Nacional Individual de Cadetes e Sub-21 de ténis de mesa que decorreu este fim-de-semana no Pavilhão dos Desportos, em Vila Real.

Este evento, disputado nas vertentes de Singulares, Pares e Pares Mistos, contou com a participação de mais de duas centenas atletas de todo o país, sendo que a Madeira fez-se representar por 41 atletas a competir nas diversas provas de Cadetes e Sub-21, em representação de dez clubes regionais.

Nas competições de Singulares o maior destaque vai para o título nacional obtido por Tiago Li (CD São Roque) no Campeonato Nacional de Sub-21 Masculinos, vitória que lhe permitiu revalidar o título nacional alcançado na passada época. Na Final da competição, o internacional madeirense venceu o seu colega de Selecção Gonçalo Gomes (CD 1º de Maio), por 4-0 (11-5, 11-7, 11-8 e 11-7), numa reedição dos muitos confrontos individuais mantidos ao longo desta temporada. Os dois atletas juniores apresentaram-se num bom nível neste Campeonato Nacional, concentrando-se agora na preparação do Campeonato da Europa de Jovens, a realizar em Ostrava (República Checa), entre 7 e 16 de Julho.

Nas provas de Pares Sub-21, destaque para os títulos nacionais alcançados pelas duplas Tomás Ferreira/Francisco Silva (CD São Roque/Sporting C. Portugal) e Gonçalo Gomes/Raquel Martins (CD 1º de Maio/Ala de Gondomar), nas vertentes de Pares Masculinos e Pares Mistos.

Na Final masculina, a dupla do jovem Tomás Ferreira derrotou o par Tiago Li/Vítor Amorim (CD São Roque/Independente) por 3-2 (11-9, 11-5, 6-11, 3-11 e 11-6), obtendo o título nacional. O par Marco Rodrigues/Gonçalo Gomes (CD 1º de Maio) obteve as medalhas de bronze, após derrota frente aos campeões nacionais, por 1-3, nas Meias-finais.

Na vertente mista, Gonçalo Gomes triunfou, após vitória na Final frente à dupla Francisco Silva/Marta Santos (SCP/Gondomar) por 3-1 (10-12, 11-3, 11-2 e 11-9). Na vertente de Pares Sub-21 Femininos, Sara Rocha (ADC Ponta do Pargo) subiu ao terceiro lugar do pódio, formando dupla com Joana Rocha (Vila Real).

As representações nas provas de Cadetes foram mais modestas, destacando-se a classificação de cinco atletas madeirenses no grupo dos dezasseis primeiros, nas provas de singulares.