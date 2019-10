Madeira vence campeões do Mundo em futebol de rua

A selecção da Madeira entrou da melhor forma na fase final nacional do campeonato de futebol de rua, que arrancou hoje na ilha do Faial, nos Açores.

Com 23 equipas inscritas, os actuais campeões de Portugal, a Madeira, venceram os dois encontros da jornada inaugural. Integrados no grupo C, a formação orientada por Rafael Santos venceu Faro por 6-1 para, já durante o final do dia bater os actuais campeões do Mundo, a selecção convidada para o torneio, o México por uns emocionantes 5-4.

Hoje a selecção madeirense defronta as equipas dos Açores e de Braga.