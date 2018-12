Madeira SAD e Marítimo com ‘sorte’ na Taça de Portugal de andebol

O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal de andebol ditou hoje o embate entre as quatro principais equipas do campeonato, com o FC Porto a receber o Sporting e o ABC o Benfica.

Os ‘dragões’ somam sete troféus na competição, enquanto os ‘leões’ são recordistas com 15. Os bracarenses contabilizam 12 e as ‘águias’, detentoras do troféu, contam com seis triunfos.

Por sua vez, o Madeira SAD vai receber o Estarreja da III Divisão, enquanto o Marítimo receberá o Módicus, pelo que se pode dize3r que foram bafejados pela sorte no sorteio.

Os oitavos de final vão disputar-se no fim de semana de 26 e 27 de Janeiro.

Calendário dos jogos:

FC Porto (I) -- Sporting (I)

ABC Braga (I) - Benfica (I)

Madeira SAD (I) - Estarreja AC (III)

Marítimo (II) -- Modicus (II)

Belenenses (I) -- Sismaria (II)

AD Sanjoanense (II) - Águas Santas (I)

Vitória de Setúbal (II) - Alto do Moinho (II)

Fermentões (I) - Póvoa AC (II)