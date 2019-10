Madeira SAD disputa Challenge na Região

Os responsáveis do Madeira Andebol SAD em seniores masculinos, garantiram a realização de totalidade da 3.ª eliminatória da Taça Challenge frente ao Maribol da Eslovénia na Região, apurou a reportagem do DIÁRIO. Inicialmente marcada a 1.ª mão para o dia 16 de novembro, os madeirenses vão disputar a passagem à ronda seguinte nos dias 22 de novembro (sexta-feita) e 24 de novembro (Domingo) com estes encontros a terem lugar no Pavilhão do Funchal. Com esta alteração evitou-se assim que estes encontros tivessem lugar no mesmo dia e neste caso 16 de novembro, relativamente aos jogos europeus do CS Madeira em seniores femininos, que actua no Funchal a 16 e 17 de novembro para a 3.ª eliminatória da Taça Challenge contra a formação do Hadzici da Bósnia.