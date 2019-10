Madeira em destaque no Nacional Individual de Sub-15 e Absolutos de Patinagem de Velocidade

No passado fim de semana (dias 12 e 13 de Outubro), decorreu, na localidade da Torreira, o Campeonato Nacional Individual de Patinagem de Velocidade para as categorias Absolutos (agrega os Juvenis, Juniores e seniores) e a categoria de sub-15. A Madeira fez-se representar neste campeonato mais uma vez com uma grande delegação composta por 28 patinadores em representação de 3 clubes regionais, CS Marítimo (9 patinadores), CDR Santanense (6) e CDR Prazeres (13).

Num fim de semana marcado pela chuva que se fez sentir em especial no dia de domingo, a comitiva madeirense foi voltou a estar em grande evidência arrecadando 6 títulos nacionais, subindo ainda por 20 vezes ao pódio.

No que diz respeito as Sub15 Femininos a madeira dominou por completo o escalão vencendo as 4 provas em competição, Jéssica Rodrigues (CDRP) venceu as prova de 600mts e de 3km linha, já Francisca Henriques (CSM) venceu os 80mts e Bianca Gonzalez a prova de mini maratona.

Nos sub-15 masculinos não alcançamos nenhum titulo nacional, mas Afonso Silva (CDRP) viria a ser segundo nas provas de 1 volta e de mini maratona, já Francisco Jesus (CDRS) foi 3º na prova de mini maratona.

Nos absolutos femininos a madeira voltou a estar em grande evidência, com Beatriz Silva do (CDRP) a vencer a prova dos 100mts, seguida de Lara Freita dos (CSM) esta última uma estreante nos pódios nacionais individuais, já Matilde Caetano (CDRS) venceu a prova de Meia Maratona. Destaque ainda nesta categoria para Andreia Canha atleta madeirense, que representa o GD Lagoa venceu as outras duas provas em competição a prova de 10km pontos e a prova da volta ao circuito.

Nos absolutos masculinos, a Madeira só viria a subir ao pódio por uma ocasião pela mão do juvenil Marco Lira na prova de uma volta ao circuito.

A patinagem de velocidade volta a competição já no próximo dia 20 de Outubro, na Maratona de Lisboa em patins, com partida em Cascais e chegada no Mercado da Ribeira em Lisboa.