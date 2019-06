Madeira Andebol volta a representar Portugal na Challenge CUP

O Madeira Andebol SAD vai voltar a representar a Região e o andebol madeirense nas competições europeias na temporada 2019/2020 e de novo na Taça Challenge. A reportagem do DIÁRIO apurou que a Federação de Andebol de Portugal depois do Águas Santas ter anunciado que não estaria nas provas europeias, que seria seu direito, a escolha da representatividade na Taça Challenge recaiu de novo para o projecto madeirense que assim vê reconhecido todo o seu trajecto desportivo nesta mesma prova, bem como o trabalho desenvolvido pelos seus responsáveis. A credibilidade do Madeira SAD foi um factor determinante para esta opção. Os próprios responsáveis da Federação Europeia elogiaram a forma como os madeirenses se apresentaram neste nível competitivo. Relembre-se que nas duas últimas temporadas o Madeira Andebol SAD atingiu as meias-finais em 2017/2018 e a final da Taça Challenge na temporada que terminou. Sem dúvida uma excelente noticia para o andebol madeirense.