Madeira Andebol SAD de volta às meias-finais da Taça Challenge

O Madeira Andebol SAD voltou a fazer história nas competições europeias de andebol, ao garantir há pouco o passaporte para as meias-finais da Taça Challenge, feito que já tinha alcançado na época passada.

Depois de ter vencido no Funchal, no passado dia 24 de Março, os finlandeses do Dicken por 28-27, em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Taça Challenge, os pupilos Paulo Fidalgo voltaram a estar em grande nível, desta feita no jogo da segunda mão que teve lugar no reduto dos finlandeses. Perante um pavilhão totalmente cheio os madeirenses conseguiram um empate a 26 bolas, depois de terem estado a vencer por 10-12 ao intervalo, festejando assim a passagem às meias-finais da competição.