Machico acolhe XXI Grande Prémio de Natal

O XXI Grande Prémio de Natal, prova organizada pela Associação de Atletismo da Madeira (AARAM) em parceria com a Câmara Municipal de Machico, sai à rua no próximo sábado, dia 15 de Dezembro.

O evento é pontuável para os Campeonatos Regionais de Estrada para Juvenis e Juniores, Madeira a Correr e Mini Madeira a Correr.

A prova destinada aos escalões de Infantis (2006 e 2007) e Iniciados (2004 e 2005), com uma extensão aproximada de 1.300 metros, tem partida marcada para as 16h45 e segue o seguinte percurso: Partida em frente a Câmara sobe em direcção a ponte da Banda d’Além, vira a direita para a rua Senhor dos Milagres e segue em frente passando pela rua do Leiria até a rotunda do cais, contorna a rotunda e segue pela rua do Leiria em sentido contrario até ao cruzamento com caminho da ponte, atravessa a ponte vira a esquerda para o largo da praça e segue em frente cortando a meta na praça do Fórum Machico.

Pelas 17 horas inicia-se a prova destinada aos escalões de Juvenis (2001, 2002 e 2003) e Juniores (1999 e 2000), com uma extensão aproximada de 3.500 metros.

A partida acontece novamente a partida em frente a Câmara, segue em frente pela Rua da Árvore vira a direita na rua do Ribeirinho e segue em frente até ao cruzamento com a rua Dr. João Abel de Freitas, vira a direita em direcção a ribeira, no cruzamento com a rua Senhor dos Milagres vira a esquerda e segue sempre em frente pela rua Senhor dos Milagres e Manuel dos Passos, vira a esquerda (em frente às piscinas) e começa a descer pelo caminhos dos Maroços, segue em frente pela Rua da Ribeira, rua 9 de Outubro, junto a central das camionetas vira a esquerda pelo caminho do engenho, no final do caminho do engenho vira a direita e segue sempre em frente pela rua da Banda de Além, no final da rua sobe para a ponte e vira a esquerda para a rua Senhor dos Milagres e segue em frente passando pela rua do Leiria até a rotunda do cais, contorna a rotunda e segue pela rua do Leiria em sentido contrario até ao cruzamento com caminho da ponte, atravessa a ponte vira a esquerda para o largo da praça e segue em frente cortando a meta em frente ao Fórum de Machico.

Às 17h30 realiza-se a prova destinada aos escalões de Seniores e Veteranos, com uma extensão aproximada de 5.500 metros.

Após a partida (junto à Câmara), segue em frente pela rua da Arvore vira a direita na rua do Ribeirinho e segue em frente até ao cruzamento com a rua Dr. João Abel de Freitas, vira a direita em direcção a ribeira, no cruzamento com a rua Senhor dos Milagres vira a esquerda e segue sempre em frente pela rua Senhor dos Milagres e Manuel dos Passos até a rotunda da Ribeira Seca, vira a esquerda e começa a descer pelo caminhos dos Maroços, segue em frente pela Rua da Ribeira, rua 9 de Outubro, junto a central das camionetas vira a esquerda pelo caminho do engenho, no final do caminho do engenho vira a direita e segue sempre em frente pela rua da Banda de Além, no final da rua sobe para a ponte e vira a esquerda para a rua Senhor dos Milagres e segue em frente passando pela rua do Leiria até a rotunda do cais, contorna a rotunda e segue pela rua do Leiria em sentido contrario até ao cruzamento com caminho da ponte, atravessa a ponte vira a esquerda para o largo da praça e segue em frente cortando a meta em frente ao Fórum de Machico.

A AARAM adianta que haverá uma classificação individual e colectiva para masculinos e femininos. Para efeitos de classificação colectiva será vencedora a equipa que somar o menor número de pontos, de acordo com as posições obtidas à chegada pelos seus três primeiros elementos. Em caso de empate será valorizada a equipa cujo 3º componente obtenha melhor classificação individual.

Os interessados em participar na prova principal podem fazer a sua inscrição no local de partida, impreterivelmente até trinta minutos antes da prova e a chamada dos atletas, realizar-se-á quinze minutos antes da partida.

No que concerne às inscrições nas restantes provas (Infantis / Iniciados / Juvenis e Juniores), terão de ser feitas até ao fim do dia de hoje (13 Dezembro), para atribuição dos chips.