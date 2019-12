Lyon no caminho de Cristiano Ronaldo

O Tottenham, do técnico português José Mourinho, vai defrontar os alemães do Leipzig nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, enquanto a Juventus, de Cristiano Ronaldo, irá encontrar o Lyon.

O sorteio, que realizou hoje em Nyon, na Suíça, ditou que o Liverpool, detentor do troféu, vai continuar a defesa do título perante o Atlético Madrid, em que atua João Félix, e juntou Real Madrid e Manchester City, de Bernardo Silva e João Cancelo, num dos duelos mais aguardados desta fase.

Vencedor de duas ‘Champions’, com FC Porto e Inter Milão, José Mourinho vai tentar recolocar o Tottenham na final da prova, que no ano passado perdeu para o Liverpool (2-0), mas primeira terá que ultrapassar o Leipzig, um dos ‘carrascos’ do Benfica na fase de grupos.

A formação germânica, que há quatro anos ainda andava pelo segundo escalão no seu país, é um dos estreantes dos ‘oitavos’ e lidera atualmente a Bundesliga.

Tarefa mais fácil parece ter Cristiano Ronaldo e a Juventus perante um instável Lyon, de Anthony Lopes, em mais uma época em que os italianos procuram regressar ao topo do futebol europeu.

Os franceses, que também foram responsáveis pela ‘descida’ do Benfica para a Liga Europa, continuam em crise no campeonato gaulês (ocupam o oitavo lugar) e, no último fim de semana, perderam a sua estrela, o holandês Memphis Depay, que não voltar a atuar esta temporada, devido a lesão grave.

O Liverpool, que já lidera a Premier League com algum conforto, vai apanhar um sempre ‘matreiro’ Atlético Madrid, do argentino Diego Simeone, equipa que, mesmo sempre com o rótulo de ‘outsider’, foi finalista em 2013/14 e 2015/16.

O embate entre Real Madrid, recordista da Liga dos Campeões, com 13, e o Manchester City, de Pep Guardiola, promete ‘aquecer’ os oitavos de final, em mais uma época em que o técnico espanhol vai tentar entrar na história dos ‘citizens’ como o primeiro treinador a vencer a prova.

O duelo entre Chelsea e Bayern Munique também se destaca nesta fase, assim como os embates entre FC Barcelona, de Lionel Messi e Nelson Semedo, e Nápoles, clube em que atua Mário Rui, e o Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, com o Paris Saint-Germain.

O Valência, de Gonçalo Guedes, vai defrontar a Atalanta, que está pela primeira vez nesta fase da mais importante competição europeia de clubes.

Os encontros da primeira mão estão agendados para os dias 18, 19, 25 e 26 de fevereiro. Os embates da segunda mão serão a 10, 11, 17 e 18 de março.

A final está marcada para 30 de maio, em Istambul.