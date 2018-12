Luka Modric conquista Bola de Ouro e ‘tira’ o sexto galardão a Ronaldo

Luka Modric é o vencedor da Bola de Ouro 2018, divulgou a France Football, na cerimónia que está a decorrer em Paris.

Estão confirmadas as notícias publicadas pela imprensa internacional ao longo das últimas semanas, que colocavam o croata como o favorito a vencer a Bola de Ouro deste ano. Desta forma, Luka Modric quebra o clico de 10 anos, nos quais Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ‘dividiram’ a conquista do troféu.

O jogador do Real Madrid também já tinha conquistado o prémio The Best, atribuído pela FIFA no passado mês de Setembro, em Londres.

Luka Modric teve como pontos principais do ano a final do Mundial, que a Croácia perdeu para a França, assim como a conquista da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.

Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador da prova milionária da época passada, com 15 golos, contribuindo decisivamente para o êxito ‘merengue’, mas insuficiente para recolher a maioria da preferência dos votantes (seleccionadores, capitães das selecções e jornalistas).