Liga de clubes confirma Belenenses-Marítimo no Estádio do Bonfim

O jogo entre Belenenses e Marítimo, da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcado para domingo, vai ser disputado no Estádio do Bonfim, em Setúbal, anunciou hoje a Liga de clubes em comunicado.

Após nova vistoria ao relvado do Estádio Nacional, onde a equipa lisboeta atua na condição de visitada esta época, a Liga de clubes concluiu não existirem condições para que o encontro se realizasse naquele recinto, “face ao desgaste do relvado”.

Tal como sucedeu antes da receção do Belenenses ao Moreirense, os ‘azuis’ solicitaram à Liga de clubes que o encontro com o Marítimo fosse disputado novamente no Bonfim, pedido que foi aceite.

O encontro está agendado para domingo, a partir das 15:00.